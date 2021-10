Borsa: Milano in parità, sprint di Stellantis +2%

(ANSA) - MILANO, 13 OTT - La Borsa di Milano azzera le perdite e si porta in parità. L'indice guida il Ftse Mib è ancora in oscillazione (+0,08%) ma scatta in avanti Stellantis (+2,3%) insieme a un gruppo di titoli. Nexi e Amplifon guadagnano il 2%, Recordati l'1,78%, Moncler l'1,4%, Prysmian l'1,3 per cento e fuori dal listino principale si mette in evidenza Tod's (+4,3%) con Unieuro (+4,3%).

A frenare il listino però c'è Eni che cede lo 0,9%, insieme a Unipol (-1,3%) e Saipem (-1,7%). (ANSA).