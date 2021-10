Bonomi, il mondo del lavoro è fortemente sotto attacco

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - "C'è qualcuno che soffia sui problemi del Paese, perchè vuole creare sfiducia, vuole minare quella coesione sociale che il Paese sta ritrovando"; "Credo che il mondo del lavoro è fortemente sotto attacco, sono sotto attacco i corpi intermedi perché stanno cercando di costruire un patto per l'Italia, un patto importante perché l'Italia dovrà fare delle riforme importantissime, mettere a terra i miliardi che arriveranno con il Pnrr", avverte il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ospite di Porta a Porta con il leader della Cisl, Luigi Sbarra, a cui dice: "Condivido l'appello ad una grande responsabilità nazionale collettiva" .

"Non dimentichiamo che proprio di questo periodo l'anno scorso Confindustria riceveva proiettili inviati ai propri presidenti, pacchi bomba, assalto alla nostra sede di Napoli, l'assalto alla nostra sede di Cosenza. Ha fatto bene il presidente del Consiglio ad andare presso la sede della Cgil perché, forse, se ci fosse stata una reazione così forte già l'anno scorso può essere che non si arrivava a questi eccessi". (ANSA).