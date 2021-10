Benzina: Qe, ritocca rialzi, self a 1,722 euro

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - I prezzi dei carburanti registrano ritocchi al rialzo. Secondo le elaborazioni di Quotidiano energia il prezzo medio nazionale praticato della benzina, in modalità self, va a 1,722 euro al litro (ieri 1,718) con i diversi marchi compresi tra 1,719 e 1,730 euro al litro (no logo 1,706). Il prezzo medio praticato del diesel, sempre in modalità self, sale a 1,582 euro al litro (ieri 1,576) con le compagnie posizionate tra 1,579 e 1,591 euro/litro (no logo 1,568).

Se si guarda al servito, per la benzina il prezzo medio praticato cresce a 1,856 euro/litro (ieri 1,853) con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 1,797 e 1,930 euro/litro (no logo 1,753). La media del diesel va a 1,724 euro al litro (ieri 1,720) con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,663 e 1,794 euro al litro (no logo 1,617).

I prezzi praticati del Gpl vanno da 0,799 a 0,815 euro al litro (no logo 0,790). In aumento, infine, anche il prezzo medio del metano auto, che si posiziona tra 1,487 e 1,819 (no logo 1,547). (ANSA).