Bcc: primo incontro sindacati-Federcasse su contratto

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Le Organizzazioni sindacali hanno presentato a Federcasse la piattaforma per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i Quadri Direttivi e per il Personale delle Aree Professionali delle Banche di Credito Cooperativo. E' quanto si legge in una nota che ricorda che l' l'incontro arriva "a quasi due anni di distanza dalla scadenza".

"Con la presentazione della piattaforma - commenta Pier Paolo Merlini, segretario nazionale First Cisl con delega al Credito Cooperativo - ci siamo assunti la responsabilità di aprire una nuova strada che guardi al futuro verso un nuovo modo di fare banca. Questo sarà il primo vero contratto post-riforma, da costruire in continuità con i precedenti accordi in tema di assetti contrattuali che ci hanno lungamente impegnato nei mesi scorsi. Il nostro obiettivo è ribadire le peculiarità del cooperativismo, che trae le sue origini dalla mutualità, dalla vicinanza alle persone e al territorio; prerogative di un settore che non deve omologarsi al resto del sistema bancario".

Il prossimo incontro è stato programmato per giovedì 4 novembre.

(ANSA).