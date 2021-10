Macron, Francia leader idrogeno verde nel 2030

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - La Francia intende costruire "due gigafactory" per diventare "leader dell'idrogeno verde" nel 2030, il che permetterà la "decarbonizzazione dell'industria": è quanto annunciato dal presidente francese, Emmanuel Macron, nel suo discorso di presentazione del piano di investimenti 'Francia 2030' sulle industrie innovative. Durante il suo intervento, Macron ha insistito sulla necessità di "investire massicciamente" per contribuire all'avvento di un'industria meno inquinante. Ha citato, in particolare, l'industria dell'acciaio, del cemento e della produzione chimica, che hanno bisogno di idrogeno verde per sostituire le energie fossili, come anche "l'alimentazione di camion, bus, treni e aerei". (ANSA).