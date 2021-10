Borsa: Milano apre in calo, Ftse Mib -1,1%

(ANSA) - MILANO, 12 OTT - La Borsa di Milano apre in calo la seduta. Gli indici oscillano, segno di alta volatilità, ma le vendite comunque prevalgono. Il Ftse Mib cede in avvio l'1,1% a 25.643 punti. Tra i peggiori si portano Tenaris (-2%), Buzzi -1,9%) e Banco Bpm (-1,7%). Deboli le banche e gli assicurativi con Generali in calo dello 0,9%, Mediobianca dell'1,12%, Intesa dell'1,4 per cento. (ANSA).