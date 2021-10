Borsa: Europa soffre inflazione e stretta Cina, Milano -0,2%

(ANSA) - MILANO, 12 OTT - Piazza Affari riduce ancora le perdite della mattinata e si porta a ridosso della parità, con il Ftse Mib in calo dello 0,16%. Il mood delle Borse europee resta comunque negativo, con Londra e Parigi in calo dello 0,6% e Francoforte dello 0,5%. I mercati risentono dei timori per l'inflazione e dell'atteggiamento ostile assunto dalla Cina nei confronti del mercato, con Pechino che ha acceso un faro anche sui rapporti tra banche e grandi imprese private. In lieve rialzo i future su Wall Street.

Appesantisce i listini l'andamento delle materie prime, dell'energia e delle banche, con il capo economista della Bce, Philip Lane, che ieri ha ribadito come un rialzo dei tassi sia ancora lontano. Si muovono invece in controtendenza i semiconduttori e le utilities. In vista dell'avvio della stagione delle trimestrali gli investitori si mostrano cauti in attesa di vedere come l'aumento dei prezzi possa aver impattato sui risultati.

In affanno le compagnie aeree, in scia al timore di un rincaro dei costi per il carburante alla luce dei rincari del greggio, dopo che anche il wti ha superato quota 80 dollari.

Easyjet cede il 2,1% nonostante la previsione di un aumento della capacità al 70% dei livelli del 2019 in scia alla ripresa del traffico. A Milano vanno bene Diasorin (+3%), A2A (+1,2%) e Saipem (+1,2%), mentre wti e brent salgono dello 0,3%, mentre soffrono Tenaris (-1,9%), Exor (-1,4%) e Stellantis (-1,1%).

