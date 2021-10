MilanoSesto: parte la più grande riqualificazione urbana

(ANSA) - SESTO SAN GIOVANNI, 11 OTT - Arriva la posa della prima pietra della futura nuova stazione ferroviaria di Sesto San Giovanni. L'appuntamento rappresenta anche l'ufficializzazione dell'avvio dei lavori di MilanoSesto, il più grande progetto di rigenerazione urbana in Italia e fra i principali in Europa con un investimento di 3,5 miliardi di euro.

I lavori per la nuova stazione richiederanno due anni e verranno realizzati da Cimolai. Progettata dallo studio Renzo Piano Building Workshop con Ottavio Di Blasi & Partners, la stazione sarà composta da una passerella di 89 metri di lunghezza per 18 di larghezza, sospesa al di sopra della linea ferroviaria esistente, che avrà una funzione di "ricongiunzione", unendo due parti di Sesto San Giovanni da sempre divise dai binari. La struttura fungerà da punto panoramico su tutto il progetto di MilanoSesto.

"È un momento molto significativo e importante perché è la plastica manifestazione della partenza del più grande evento di rigenerazione urbana a livello europeo", afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. La posa della prima pietra è un "momento simbolico che apre una nuova era", sostiene il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano.

"Con oggi cominciamo a vedere i primi segni tangibili di un lavoro iniziato ormai oltre due anni fa con i nostri partner Hines e Prelios, svolto grazie al supporto fondamentale di Intesa Sanpaolo e alla proficua collaborazione con il Comune di Sesto San Giovanni", sostiene l'amministratore delegato di MilanoSesto, Giuseppe Bonomi. "Siamo orgogliosi di partecipare da protagonisti al più grande progetto di riqualificazione urbana italiano", sostiene Luigi Cimolai, Presidente dell'omonimo gruppo. (ANSA).