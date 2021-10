Intesa Sanpaolo: Messina guida la classifica Top Manager Reputation

La reputazione di Carlo Messina, l'ad di Intesa Sanpaolo è in ascesa. L'Osservatorio permanente sui TOP Manager con la migliore reputazione online lo fa salire per la prima volta sul gradino più alto del podio, davanti a Claudio Descalzi e Francesco Starace.

Nato a Roma nel 1962, laureato alla Luiss in Economia e Commercio, ha iniziato la sua carriera nel 1987 nella Banca Nazionale del Lavoro come Responsabile dell'Ufficio Corporate Finance. Nel 1996 entra nel Banco Ambrosiano Veneto e dal 2013 è Consigliere Delegato e Amministratore Delegato di Intesa Sanpaolo.