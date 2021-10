Confcommercio:timori tasse e prezzi frenano famiglie-imprese

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - L'incertezza frena ancora la ripresa, con famiglie e imprese che temono aumenti di tasse e dei prezzi.

E' quanto emerge da un'indagine di Confcommercio, in collaborazione con Metrica Ricerche, sul sentiment di famiglie e imprese sugli ultimi mesi del 2021.Da qui alla fine dell'anno, le imprese sono più ottimiste (42,7%) rispetto alle famiglie (24,3%). Ma se le imprese prevedono un miglioramento della propria attività (61%) e più investimenti (una su tre), le famiglie temono un possibile calo dei redditi (per l'80%) e dei risparmi (68,5%), prevedendo consumi sostanzialmente stabili (75,5%) e prudenza per viaggi, vacanze, tempo libero.

"L'economia è in fase di recupero - afferma il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli - e c'è più fiducia delle imprese.

Prevale, invece, l'incertezza delle famiglie che temono più tasse, inflazione e perdita del lavoro. Incertezza che si traduce in meno consumi e dunque meno crescita. Ecco perché è vitale che la riforma fiscale punti su semplificazione e diminuzione delle tasse, passaggio fondamentale, insieme all'utilizzo efficace del Pnrr, per rimettere in moto il Paese".

