Borsa: Milano in ribasso (-0,5%), in calo molte banche

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - Resta in ribasso Piazza Affari (-0,5%) a metà pomeriggio, mentre le principali Borse europee vanno in ordine sparso e Wall Street migliora, ma i mercati restano volatili, secondo gli analisti. In lieve rialzo l'oro (+0,2%) a 1.757 dollari l'oncia. Salgono le quotazioni del minerale di ferro (+2,6%) a 791 dollari la tonnellata. Sempre in salita il greggio (wti +2,3%) a 81,8 dollari il barile e il brent a 84 dollari. Scende un po' il gas naturale in Europa (-0,7%) a 87 dollari al MWh.

A Milano bene i petroliferi, iniziando dall'impiantistica di Tenaris (+2,2%), ma anche Eni (+0,8%) e Saipem (+0,3%). Molto bene le auto, da Stellantis a Ferrari (+1,1% entrambe).

Nell'industria guadagni per Leonardo (+0,9%). Non sono in forma le banche, da Banco Bpm (-1,9%) e Mps (-1,4%) a Intesa (-0,8%) e Unicredit (-0,7%). Eccezione lo sprint di Carige (+7,2%). Tonfo di Bff (-13,3%) e Banco Desio e Brianza (-4,2%). In calo quelle d'affari, da Mediobanca (-2,9%) a Banca Generali (-1,1%), salvo Banca Mediolanum (+0,6%). Pesanti Enel (-2,9%) Azimut (-2,2%) e Tim (-2%). In rosso le utility, da Terna (-1,6%) a Italgas (-1,5%).

Tra i titoli a minore capitalizzazione corrono Sabaf (+7,4%), Immsi (+6,9%) e Seco (+5,2%), dopo l'acquisizione della tedesca Garz & Fricke. Picchi negativi per Digital Bros (-7,3%) e Bioera (-6,1%). (ANSA).