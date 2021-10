Borsa: Milano debole (-0,5%), bene Eni e Tenaris, scivola Enel

Piazza Affari rallenta dopo oltre 3 ore di scambi, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi in rialzo a 103,4 punti e il rendimento annuo allo 0,9%. Il nuovo balzo segnato dalle quotazioni del greggio (Wti +2,39% a 81,26 dollari al barile) sostiene Eni (+1,13%) e Tenaris (+2%), spinta anche dalle quotazioni dei metalli, a partire dal ferro (+2,94% a 771 dollari la tonnellata). Più cauta invece Saipem (+0,98%).

Piuttosto volatile il prezzo del gas naturale, che oscilla tra gli 85 e i 90 euro per Mwh sulla piazza di Amsterdam. Scivola Enel (-2,49%), che azzera il balzo delle ultime due sedute sulla scia della corsa delle multiutility spagnole con le ipotesi di misure favorevoli da parte dal Governo di Madrid. Segnano il passo anche Amplifon (-2,06%), Diasorin (-1,51%) e Interpump (-1,22%), insieme a Cnh (-0,97%), Hera e Terna (-0,95% entrambe). In calo Tim (-1%), Stm (-0,6%) e Ferrari (-0,5%), a differenza di Stellantis (+0,54%). Pochi i movimenti tra le banche. Mediobanca cede l'1,27%, Banco Bpm lo 0,32%, Intesa è invariata, Unicredit sale dello 0,4% e Bper dello 0,7%, contrastate Carige (+0,78%) ed Mps (-0,31%). Poco mosse Generali (+0,11%) e Unipol +0,04%) tra gli assicurativi, corre Seco (+4,9%) sul segmento Star dopo l'acquisizione della tedesca Garz & Fricke. (ANSA).