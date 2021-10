Expo Dubai: al Padiglione Italia giornata dedicata a Firenze

di Damiano Crognali (ANSA) - DUBAI, 10 OTT - Sale sul palco e parla a braccio il sindaco di Firenze Dario Nardella, visibilmente emozionato, nella giornata dedicata alla sua città, al Padiglione Italia di Expo. "Firenze ha una realtà imprenditoriale molto ricca. Dopo Milano è la seconda città metropolitana con la maggiore diversità d'imprese. Andiamo dalle grandi multinazionali della farmaceutica alla moda, fino alle piccole realtà artigianali che operano nelle nuove tecnologia, non solo in quelli tradizionali.

Pertanto per noi l'internazionalizzazione è una condizione di vita e un requisito di competititvità" aveva detto all'ANSA Nardella e anche per questo è in visita negli Emirati Arabi.

"Questo tipo di missioni sono fondamentali per presentare non solo le imprese del nostro territorio, ma anche per rafforzare le relazioni tra le istituzioni italiane e quelle emiratine - dice Nardella -. Nell'era globale digitale e dello smart working, le relazioni personali e umane nel campo dell'impresa sono importanti. Credo molto nelle iniziative internazionali di promozione del nostro sistema economico".

