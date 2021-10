Mediobanca, no del Cda a richieste Del Vecchio su liste

(ANSA) - MILANO, 08 OTT - Mediobanca contesta la proposta del suo socio Leonardo Del Vecchio di modificare lo statuto per il voto di lista e inserisce all'ordine del giorno dell'assemblea del 28 ottobre una proposta alternativa per rispondere alla richiesta di una maggior rappresentatività aumentando il numero di liste di minoranza. Il Cda "ritiene che possa non garantire la rappresentanza degli investitori istituzionali ed appare in contraddizione rispetto all'evoluzione degli assetti proprietari". Il board di Mediobanca invece condivide la richiesta di eliminare le previsioni statutarie relative alla presenza dei dirigenti in consiglio. (ANSA).