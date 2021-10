Borsa: Milano in positivo (+0,2%), bene molte banche

(ANSA) - MILANO, 08 OTT - È tornata in positivo Piazza Affari (+0,2%), con i petroliferi in cima al listino principale. Col greggio in rialzo (wti +0,7%) a 78,8 dollari al barile e il brent a 78,8 dollari, corre l'impiantistica di Tenaris e vanno bene sia Eni (+1,5%) che Saipem (+1,4%). In forma Tim (+1,1%).

Nell'industria guadagna Interpump (+0,9%) e tra i componenti auto Pirelli (+0,8%). Bene le auto con Stellantis (+0,7%), in rialzo Exor (+1%). Le banche, con lo spread sceso a 102 punti e il rendimento del decennale italiano allo 0,85%, sono quasi tutte in positivo, a iniziare da Bper (+0,8%), Unicredit (+0,5%), Intesa e Fineco (+0,4% entrambe), Mps (+0,2%). Piatto Banco Bpm. Corre Carige (+2,7%). In rosso quelle d'affari, da Mediobanca (-0,7%) a Mediolanum (-0,5%). Male la paytech Nexi (-2,2%).

Tra le utility in forte calo Hera (-2,3%) e A2a (-2,4%).

Sofferenti i semiconduttori con Stm (-1,6) e nell'industria Leonardo (-1,7%). Tra i titoli a minore capitalizzazione rally di Danieli (+7,4%), in ribasso Bioera (-3%) e Zucchi (-2,8%).

(ANSA).