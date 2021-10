Borsa: l'Europa resta debole, Milano cauta (+0,3%)

(ANSA) - MILANO, 08 OTT - Rimangono deboli le principali Borse europee verso fine seduta ed è cauta Piazza Affari (+0,3%). La migliore è Londra (+0,3%), mentre sono in negativo Parigi (-0,5%), Francoforte (-0,2%) ed è piatta Madrid (-0,02%).

Sempre calmo l'oro (-0,1%) a 1.759 dollari l'oncia.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, cede lo 0,2%, sotto il peso soprattutto di informatica, utility, investimenti immobiliari e industria. Tra i semiconduttori le perdite maggiori sono di Stm (-2,2%), Soitec (-3,2%) e Be Semiconductor (-3,1%), tra le utility di Veolia (-2,3%) e Rwe (-2,5%). Bene la maggioranza delle auto, a iniziare da Daimler (+2,9%), non Volkswagen (-0,3%). Corrono i petroliferi, da Galp (+4%) a Polski Koncern (+4,3%) e Equinor (+4,1%), col greggio in crescita (Wti +1,7%) a 79,6 dollari al barile e il Brent a 82,9 dollari. In rialzo molte banche, tra cui Standard Chartered (+1,7%) e Unicredit (+1,3%), con altre in rosso, come Banco Bibao (-1,6%) e Danske Bank (-1%). (ANSA).