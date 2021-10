Borsa: Europa in ordine sparso, dopo apertura positiva di Ws

(ANSA) - MILANO, 08 OTT - Vanno in ordine sparso le principali Borse europee, dopo l'apertura di Wall Street altrettanto poco decisa, per quanto in positivo, con il tasso di disoccupazione che cala negli Usa a settembre, a fronte però della creazione di meno posti di lavoro di quanti previsti dagli analisti. Calmo l'oro (-0,1%) a 1.759 dollari l'oncia. In Europa la migliore è Londra (+0,3%), seguita da Madrid (+003%), mentre sono più deboli Francoforte (-0,2%) e Parigi (-0,3%). Tiene Milano (+0,2%), con lo spread Btp-Bund a 102,8 punti.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx600, cede lo 0,1%, con l'informatica che pesa in negativo. Tra i semiconduttori vanno male soprattutto Nordic Semiconductor (-3,1%9 e Ams (-2,3%). In rosso molte utility, a partire da Hera (-2,3%), A2a (-2,2%) e Veolia (-2%). Non sono in forma industria e investimenti immobiliari. In positivo gran parte delle auto, con Daimler che corre (+2,5%), e rialzi per altri, come Renault (+1,4%) e Bmw (+1%), non per Volkswagen (+1%). Nel lusso qualche big in rosso, da Essilux (-1,4%) a Lvmh (-0,9%). Banche in ordine sparso, con guadagni per una parte, come ad esempio Bank Polska (+2,2%) Standard Chartered (+1,9%) e Swedbank (+0,9%), e perdite per altre, come Nordea (-0,7%), Bank of Ireland (-1%) e Erste Group (-0,9%). Bene i farmaceutici, da Bayer (+1,2%) a AstraZeneca (+0,8%), con eccezioni come Novartis (-0,2%). Forti guadagni tra i petroliferi, cominciando da Galp e Polski Koncern (+3,8%), per continuare con Equinor (+3,6%)e Lundi (+3,1%), col greggio in salita (wti +1,7%) a 79,6 dollari al barile e il brent a 83 dollari dollari. (ANSA).