B20: Marcegaglia a Governi G20, fare del 2021 anno di rinascita

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - "L'obiettivo finale del B20 è di fare del 2021 un anno di rinascita". La chair del B20, Emma Marcegaglia, si rivolge al premier Mario Draghi rappresentando la 'dichiarazione finale' della comunità economica ai Governi del G20.

"L'impresa non si sottrae alle sue responsabilità e offre ai Governi del G20 un partenariato vero e costruttivo, in linea con il nostro motto 'ridisegnare il futuro': Includere, condividere, agire", dice. Ed in particolare a Draghi dice: "Sono fiduciosa che, sotto la sua leadership indiscussa" il G20 "farà 'whatever it takes' per essere all'altezza del suo ruolo e costruire veramente un avvenire migliore".

L'industriale dell'acciaio, past president di Confindustria, parla "a nome degli oltre 1.000 delegati di tutti i Paesi del G20, che rappresentano oltre 6,5 milioni di imprese". E come presidente del B2, l'industriale dell'acciaio, past president di Confindustria, presenta ai Governi del G20 il contributo di proposte e idee della comunità economica e sottolinea: "Le imprese sono dalla vostra parte, e sono sicuro che insieme porteremo a termine la missione". "L'estrema complessità della congiuntura ci ha spinto ad essere rapidi e precisi nell'identificare le priorità, ma concreti e determinati nel formulare raccomandazioni", dice Marcegaglia, illustrando le proposte ai Governi elaborate dal B20 in un anno di lavoro in vista del G20: "Abbiamo alzato il livello delle nostre ambizioni", sottolinea, e " proiettato le nostre aspettative almeno lungo i prossimi tre anni, al fine di garantire la continuità e la coerenza del nostro operato. Il B20, sottolinea, con le dichiarazioni finali vuole "sostenere gli sforzi in atto volti a far ripartire le nostre economie e società, sfruttando le enormi opportunità offerte da una rinnovata cooperazione multilaterale". (ANSA).