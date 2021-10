G20:Cingolani, i giovani pagano la vera 'bolletta' climatica

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - Dalla riunione ministeriale a dal meeting di Youth4Climate abbiamo "ricevuto un fortissimo messaggio dai giovani, c he vogliono essere coinvolti in un processo decisionale che riguarda il loro futuro": sono i giovani che "pagano la vera bolletta, quella che riguarda la natura e le catastrofi del cambiamento climatico". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani al B20, spiegando che i meeting hanno dato una forte "ispirazione nel senso di ambizione e accelerazione" dello sforzo contro il cambiamento climatico. (ANSA).