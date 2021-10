Ex Ilva: sindacati, fermata temporanea 'Altoforno 4'

(ANSA) - TARANTO, 07 OTT - Da ieri sera è fermo l'Altoforno 4 dello stabilimento siderurgico di Taranto con una previsione di inattività di 24-36 ore. Lo si apprende da fonti sindacali secondo le quali il fermo potrebbe essere causato da una mancanza temporanea di minerali. I sindacati prevedono che, dopo il primo turno, dovrebbe fermarsi anche l'Altoforno 1 fino alla giornata di sabato, giorno in cui potrebbe essere interessato da una fermata l'Afo2. A quanto si apprende non c'è stata comunicazione ufficiale da parte dell'azienda e i delegati Rsu hanno avuto notizie direttamente dai reparti interessati.

"Non sappiamo - dice all'Ansa Vincenzo La Neve, della Fim Cisl - se il problema sia legato alle forniture, a un ritardo nello scarico delle materie prime o ci sia altro. Le navi in rada ci sono. Ne sapremo nelle prossime ore".

Intanto oggi, dalle aree ghisa e acciaierie, sono partiti gli incontri per fare il punto sulla nuova tranche di cassa integrazione ordinaria che l'azienda ha fatto partire dallo scorso 27 settembre, per 13 settimane e un numero massimo di 3.500 lavoratori. (ANSA).