Eni, ipo e quotazione per retail gas&power e rinnovabili

Eni ha avviato l'iter di offerta pubblica iniziale (IPO) del business che integra retail gas&power e rinnovabili. Lo annuncia il gruppo energetico in una nota. L'operazione è stata approvata dal consiglio di amministrazione di Eni, riunito sotto la presidenza di Lucia Calvosa. "Eni -si legge - ha valutato l'IPO come la migliore soluzione per valorizzare il business e punta a completare l'operazione nel corso del 2022, in base alle condizioni di mercato. Eni manterrà la partecipazione di maggioranza nella nuova società quotata.

" Puntiamo a diventare leader nella produzione e commercializzazione di prodotti completamente decarbonizzati e questa Ipo è un passo importante verso l'obiettivo". Così l'ad di Eni, Claudio De Scalzi. " L'unione tra retail e rinnovabili rappresenta un business di eccezione, che mette insieme la nostra crescente capacità in termini di energia rinnovabile e la nostra sempre più ampia base clienti, con un posizionamento unico in grado di cogliere le opportunità offerte dalla transizione energetica.

L'IPO ci consentirà di liberare significativo valore", sostenendo la crescita e l'obiettivo 0 emissioni . (ANSA).