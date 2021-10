Cambi: euro stabile sul dollaro a 1,1556

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - Euro stabile sul dollaro in avvio dei mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 1,1556 dollari senza variazioni sensibili rispetto alle quotazioni di ieri sera a New York (1,559). L'euro è invece in calo sullo yen a quota 128,80 (-0,47%) (ANSA).