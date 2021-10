Brembo diventa partner di Gran Turismo 7 per Playstation

(ANSA) - MILANO, 07 OTT - Polyphony Digital Inc., software house che sviluppa la serie Gran Turismo per Playstation dal 1997, ha scelto Brembo, leader nella progettazione e produzione di impianti frenanti, come partner tecnico ufficiale di Gran Turismo 7, disponibile per console PS4 e PS5, a partire dal 4 marzo 2022.

Brembo metterà a disposizione dei giocatori i suoi prodotti Upgrade, nel Tuning Shop di Gran Turismo 7, il negozio virtuale dove potenziare le prestazioni della vettura. In questo ambiente il videogiocatore potrà iniziare sostituendo i dischi freno di primo impianto con quelli della gamma Sport e, progredendo nel videogioco, far evolvere la propria auto con diversi sistemi frenanti Brembo, arrivando fino ai prodotti più performanti e distintivi per vetture stradali, tra cui i dischi freno in Carbonio Ceramico e le pinze GT|BM, disponibili in 8 colori diversi.

Il profilo e i valori di Brembo saranno visibili nel Brand Central di Gran Turismo 7. I 60 anni di storia dell'azienda verranno presentati nel Museo del Brand Central. Inoltre, Brembo sarà visibile con il suo marchio sui circuiti presenti nel videogioco.

"Per Brembo questa partnership rappresenta una straordinaria opportunità di dialogare con le nuove generazioni, con l'ambizione di esaltare ancora di più l'esperienza di gioco, così come nella realtà avviene per l'esperienza di guida", sostiene Daniele Schillaci, Amministratore Delegato di Brembo.

"Anche prima del debutto di Gran Turismo, nel 1997, Brembo era per me un marchio di riferimento." Ha dichiarato Kazunori Yamauchi, Presidente di Polyphony Digital Inc. e Produttore della serie Gran Turismo. (ANSA).