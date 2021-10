Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,49%)

(ANSA) - TOKYO, 07 OTT - La Borsa di Tokyo avvia la seduta in positivo, prendendo spunto dall'andamento degli indici azionari statunitensi, in un contesto di ampia volatilità, con il mercato che guarda alle trattative a Washington per l'accordo sul debito, i timori di un rialzo dell'inflazione e l'impatto delle quotazioni attuali del greggio sulla sostenibilità della crescita globale. In apertura il Nikkei avanza dello 0,49% a quota 27.664,50, con un aumento di 135 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è stabile sul dollaro a 111,30, mentre si rivaluta sull'euro a 128,70. (ANSA).