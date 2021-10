Borsa: Milano accelera (+1,45%), sprint Enel e Stellantis

(ANSA) - MILANO, 07 OTT - Accelera Piazza Affari in attesa dell'avvio degli scambi Usa, che volgono al rialzo in vista di una soluzione sulla questione dell'aumento del tetto sul debito.

L'indice Ftse Mib guadagna l'1,45% a 25.973 punti, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi in calo a 103,4 punti, sotto quota 104, e il rendimento annuo dei titoli decennali in calo di 4,1 punti base, quasi 4 volte la media Ue, allo 0,85%.

Sugli scudi Stellantis (+3,14%), in linea con l'andamento del settore in Europa e su ipotesi di un miglioramento del rating a Bbb. La segue Enel (+3,03%), sulla scia del balzo delle rivali spagnole in vista di un possibile intervento del Governo di Madrid a favore delle utility, cancellando le penalizzazioni introdotte per far fronte all'aumento dei prezzi del gas. Il calo del greggio (Wti -0,41% a 77,12 dollari al barile) insieme a quello del gas (-6,27% a 101,41 euro al Mwh ad Amsterdam) frenano Eni (-0,58%) e Saipem (-1,95%). Giù anche Diasorin (-1,29%) e Recordati (-0,63%), brillanti i bancari Intesa (+1,98%), Banca Generali (+1,91%), Unicredit (+1,68%), Mediolanum (+1,57%) dopo i dati sulla raccolta del risparmio gestito, più caute Bper (+0,95%) e Banco Bpm (+0,7%), negativa Mps (-0,58%). Cauti acquisti su Mediobanca (+0,64%), più brillante Generali (+1,02%). (ANSA).