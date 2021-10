Borsa: Europa sale nel finale con Wall Street, Milano +1,65%

(ANSA) - MILANO, 07 OTT - Borse europee positive nel finale insieme ai listini Usa (Dow Jones +1,55% e Nasdaq +1,66%) dopo il dato migliore delle stime sulle richieste di sussidi di disoccupazione e in vista di una soluzione al nodo sul rialzo del tetto del debito pubblico. In aumento anche le scorte di gas naturale, alla base del calo delle quotazioni del gas insieme alle rassicurazioni della vigilia del presidente russo Vladimr Putin sulle forniture all'Europa. La migliore si conferma Madrid (+2,21%), seguita Francoforte (+1,8%), Parigi (+1,76%), Milano (+1,65%) e Londra (+1,33%).

Sugli scudi i produttori di energia elettrica spagnoli Iberdrola (+5,84%) ed Endesa (+4,45%), in vista della cancellazione da parte del Governo di Madrid delle precedenti misure per calmierare l'aumento delle bollette. Bene anche Enel (+3,1%), che svetta in Piazza Affari insieme a Stellantis (+3,61%), su ipotesi degli analisti di miglioramento del rating.

Corrono anche Daimler (+3,8%), Volkswagen (+2,77%) e Renault (+2,75%). Accelerano i petroliferi Shell (+1,43%) e Bp (+1,02%), gira in positivo TotalEnergies (+0,14%), fiacca invece Eni (-0,17%), con il greggio Wti di nuovo in rialzo (+0,5%% a 77,8, dollari al barile). Sprint dei metallurgici Boliden (+6,1%), AngloAmerican (+6%), Antofagasta (+5,5%) e ArcelorMittal (+4,9%) spinte dal balzo delle quotazioni ferro (+6,21% a 727 dollari la tonnellata). Acquisti sui bancari Standard Chartered (+4,8%), Credit Agricole (+4,2%), Commerzbank (+3,87%) e, in Piazza Affari, Intesa (+1,72%) e Unicredit (+0,98%), con lo spread tra Btp e Bund tedeschi in calo a 103,4 punti base e il rendimento fermo allo 0,846%. Brillanti i produttori di semiconduttori Ams (+4,21%), Nordic (+3,96%) ed Asml (+3,27%), più cauta Stm (+1,5%). (ANSA).