Borsa: Europa corre, bene futures, giù gas, Milano +1,5%

(ANSA) - MILANO, 07 OTT - Consolidano il rialzo le principali borse europee sulla scia del buon andamento degli scambi Usa (Dow Jones +1,18% e Nasdaq +1,29%) dopo il calo dei sussidi di disoccupazione e in vista di una soluzione al nodo sul rialzo del tetto del debito pubblico. L'ulteriore calo delle quotazioni del gas (-14% a 99,98 euro al Mwh ad Amsterdam) fa il resto. La migliore si conferma Madrid (+2,03%), ma si compattano tra loro Parigi (+1,7%), Milano e Francoforte (+1,5% entrambe), lasciando ancora un po' indietro Londra (+1,3%). Sugli scudi i produttori di energia elettrica spagnoli Iberdrola (+5,46%) ed Endesa (+4,42%), in vista della cancellazione da parte del Governo di Madrid delle precedenti misure per calmierare l'aumento delle bollette. Ne trae vantaggio anche Enel (+3,23%), maglia rosa in Piazza Affari insieme a Stellantis (+3,24%). Si muovono in sintonia con Gruppo Italo-franco-americano i rivali Daimler (+3,24%), Renault (+2,98%) e Volkswagen (+2,48%). In ordine sparso i petroliferi TotalEnergies (-0,2%), Eni (-0,87%), Bp (+0,61%) e Shell (+0,81%), con il greggio Wti in calo dell'1,1% a 76,58 dollari al barile. Sprint di Boliden (+5,85%), AngloAmerican (+5,5%), Antofagasta (+5,4%) e ArcelorMittal (+4,27%) spinte dal balzo delle quotazioni ferro (+6,21% a 727 dollari la tonnellata). In luce i bancari Standard Chartered (+5,06%), Credit Agricole (+3,95%), Commerzbank (+3,2%) e, in Piazza Affari, Intesa (+1,86%) e Unicredit (+1,6%), con lo spread tra Btp e Bund tedeschi stabile a 103,5 punti base e il rendimento in calo allo 0,84%. (ANSA).