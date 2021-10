Bankitalia: prosegue rimbalzo rimesse immigrati, +25,9%

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - Prosegue anche nel secondo trimestre, di pari passo con il recupero dell'economia italiana e della fine dei lockdown, il rimbalzo delle rimesse degli immigrati verso l'estero. Secondo quanto si ricava dalle tabelle della Banca d'Italia nei tre mesi terminanti a giugno sono saliti del 25,9% per un controvalore di 1,88 miliardi di euro.

Gli incrementi più consistenti si sono registrati nei flussi verso i paesi dell'Asia (+47,0 per cento), dell'Africa del nord e del Vicino Oriente (+43,6 per cento) e verso i paesi dell'America centrale e meridionale (+39,7 per cento). Verso i paesi europei extra Ue invece il passivo è dell'1,3%. Sulla base dei quattro trimestri terminanti in giugno, i primi tre paesi beneficiari delle rimesse dall'Italia sono Bangladesh, Romania e Filippine, che ricevono rispettivamente il 10,6, l'8,1 e il 7,3 per cento del flusso in uscita. (ANSA).