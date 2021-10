Deloitte: in Italia nel 2021 fatturato +10% e assunzioni

(ANSA) - MILANO, 06 OTT - Deloitte per Italia chiude l'anno fiscale 2021 con un fatturato di oltre 810 milioni di euro, in crescita del 10% rispetto all'anno fiscale precedente. Il network prevede 1.200 nuovi ingressi entro la fine del 2021 e circa 3.000 entro la fine dell'anno fiscale con chiusura a maggio 2022.

"I nostri numeri dimostrano come Deloitte abbia continuato a crescere e a investire sui giovani, nonostante un contesto complesso e in costante mutamento", afferma Fabio Pompei, ceo di Deloitte Italia, nell'annunciare i dati societari. "La situazione economica - aggiunge - sta migliorando ed è importante che tutti, istituzioni, aziende e cittadini, moltiplichino ancora di più gli sforzi per valorizzare al meglio le risorse del Next Gen Eu. Un obiettivo a cui, come Deloitte, vogliamo contribuire con Impact for Italy".

Deloitte, operativa in 24 città in Italia, oggi conta circa 8.300 persone. Complessivamente, nell'anno fiscale chiuso a maggio 2021 Deloitte in Italia ha assunto oltre 2.400 persone ed erogato oltre 320 mila ore di formazione.

A livello globale, il network di Deloitte ha registrato per l'anno fiscale 2021 un fatturato pari a 50,2 miliardi di dollari, in crescita del 5,5 per cento rispetto all'anno precedente, diventando così la prima società di servizi professionali al mondo a superare la soglia dei 50 miliardi di dollari di fatturato. Conta 345 mila persone in oltre 150 Paesi.

