Borsa Milano cede (-2%) con Europa, timori prezzi energia

Si appesantiscono i mercati finanziari con la Borsa di Milano che arriva a perde oltre il 2% (Ftse Mib- 2,09%) e gli altri listini europei che la seguono anche sulla scia del peggioramento dei futures Usa. Francoforte cede l'1,85% e Parigi l'1,73%. Prevalgono i timori che le spinte inflazionistiche legate alla corsa dei prezzi dell'energia possano rallentare la ripresa economica.

Tocca intanto nuovi massimi il gas naturale in Europa. Il contratto Ice del mercato olandese TTF in una corsa senza sosta è arrviato a essre trattato a 159 euro (+37%) per megawattora (MWH).

A Piazza Affari Atlantia flette del 3,78% mentre Stellantis perde il 3,31%. (ANSA).