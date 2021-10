Banque de France: Macron riconferma Villeroy governatore

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Il presidente francese Emmanuel Macron riconferma Francois Villeroy de Galhau governatore della Banca di Francia per un secondo mandato.

Macron proporrà Villeroy per la ratifica da parte dei legislatori: la nomina per un altro mandato di sei anni è soggetto ad audizioni all'Assemblea Nazionale e ai comitati finanziari al Senato. (ANSA).