Acqua: Arera, passare a contatori individuali nei condomini

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - "Oggi l'utente che vive nel condominio non è abituato ad avere un contatore e una lettura e i documenti di fatturazione, il condominio è un utente unico.

Noi crediamo come Autorità che questo tipo di paradigma debba essere modificato, cercando di arrivare a una misura individuale dei singoli condomini, in modo di favorire l'uso consapevole della risorsa all'interno dei condomini che sono la parte prevalente dei nostri tessuti urbani". Per questo Arera "sta promuovendo una misura che sia smart, basata su tecnologie e dispositivi digitali che permettano una lettura frequente dei consumi di utenza e una misura in maniera efficace all'interno dei condomini, che oggi non viene fatta". Lo afferma Andrea Guerrini, componente Arera e presidente Wareg, intervenendo a "Oro blu: il pianeta e il futuro dell'acqua", il sesto appuntamento che l'Ansa dedica ai temi della sostenibilità che segnala con "ottimismo" un'inversione di tendenza nelle perdite del sistema idrico.

"Siamo scesi da oltre il 43% al 41% delle perdite, le perdite si sono fermate e hanno segnato un'inversione di tendenza - sottolinea - il processo sarà ancora lento, per portarlo agli standard europei". In Italia, continua, "scontiamo un ritardo negli investimenti decennale" anche se dopo aver visto "una grande crescita programmata degli investimenti, ora iniziamo a vedere gli effetti di questi investimenti, segnaliamo un miglioramento nella qualità potabile erogare e nella qualità dell'acqua in uscita dai nostri depuratori". (ANSA).