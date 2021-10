Borsa: Milano chiude in rialzo, specula su risiko banche

(ANSA) - MILANO, 05 OTT - La Borsa di Milano chiude, la migliore in Europa, con un rialzo del suo indice guida, il Ftse Mib, dell'1,95% a 25.956 punti. Acquisti sui titoli bancari, spinti dalle speculazioni intorno al risiko del settore: Banco Bpm vola in testa al listino con un rialzo del 5,5% dopo che l'ad Giuseppe Castagna ha riacceso l'attenzione sul consolidamento. "Credo che ora serva almeno un'altra grande banca rispetto alle due grandi italiane presenti" ha detto durante il Forum Banca. Unicredit, sulle attese per l'operazione Mps e di conti e piano targato Orcel, ha guadagnato il 4,3 per cento. (ANSA).