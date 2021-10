Incidenti lavoro: sindacati, manifestazione il 13 novembre

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - Manifestazione nazionale sabato 13 novembre, a Roma, per dire "Basta alle morti sul lavoro" e per chiedere "con forza provvedimenti rapidi e drastici in grado davvero di garantire la sicurezza e la dignità dei lavoratori".

E' l'iniziativa che annunciano Cgil, Cisl e Uil, insieme ai sindacati delle costruzioni Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, che saranno in piazza insieme ai lavoratori con i segretari generali Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri.

Nei prossimi giorni partirà anche una campagna di assemblee nei luoghi di lavoro.

Ai primi di ottobre, sottolineano le sigle di categoria, nelle costruzioni si registra "un numero di infortuni mortali pari quasi al totale dell'intero anno precedente, una vittima ogni 48 ore: una strage senza fine! È una situazione intollerabile, occorre intervenire al più presto". (ANSA).