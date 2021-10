Borsa: a Tokyo apertura in rialzo (+0,95%)

(ANSA) - TOKYO, 04 OTT - La Borsa di Tokyo apre la prima seduta della settimana in aumento, seguendo l'accelerazione degli indici azionari statunitensi, dopo le notizie incoraggianti che arrivano sul fronte dei medicinali anti-Covid, e in attesa della nomina ufficiale del premier giapponese nella seduta straordinaria della Dieta, prevista nel pomeriggio. In apertura il Nikkei avanza dello 0,95% a quota 29.044,47, aggiungendo 273 punti. Sul mercato valutario lo yen si rafforza sul dollaro a 110,90, e sull'euro a 128,80. (ANSA).