Leonardo: ad Expo Dubai rilancia brand Agusta

(ANSA) - DUBAI, 02 OTT - (RIPETIZIONE CON TITOLO E TESTO CORRETTI) Leonardo all'Expo di Dubai rilancia il band Agusta per elicotteri e servizi destinati al mercato vip. In occasione della cerimonia, all'interno del terminal chiamato Casa Agusta, e' stato presentato per la prima volta a Dubai anche il convertiplano AW609.

A margine dell'evento, l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, ha detto ad ANSA: "Con il rilancio del brand Agusta siamo contenti di aver recuperato un pezzo importante della nostra storia industriale. Rappresenta l'eccellenza del passato e la visione per il futuro, combinando velocità, stile, sicurezza con elicotteri e servizi tecnologicamente avanzati e dalla qualità che possiamo definire artigianale".

Il convertiplano è anche una delle principali attrazioni del Padiglione Italia, un veivolo che vola come un elicottero, quindi può rimanere fermo in aria, ma raggiunge le distanze di un aeroplano. Importanti i suoi usi nel settore del salvataggio in mare ad esempio perchè l'aeromobile consente sia il volo stazionario, con volo e atterraggio verticale, sia una velocità d'azione doppia rispetto ad un elicottero tradizionale.

L'annuncio del lancio del nuovo brand VIP Agusta è avvenuto nel corso dell'inaugurazione ufficiale del nuovo terminal elicotteristico di Leonardo e Falcon Aviation Services a Dubai.

Il terminal agevola la mobilità verso e dall'area di Expo.

(ANSA).