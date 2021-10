Leonardo: ad Expo Dubai il convertiplano AW609

di Damiano Crognali (ANSA) - DUBAI, 02 OTT - Il convertiplano AW609 è il nuovo veivolo Augusta, brand rilanciato da Leonardo, che è uno degli sponsor del Padiglione Italia ad Expo. Il convertiplano è una delle principali attrazioni del Padiglione Italia, un veivolo che vola come un elicottero, quindi può rimanere fermo in area, ma raggiunge le distanze di un aeroplano. Importanti i suoi usi nel settore del salvataggio in mare ad esempio perchè l'aeromobile consente sia il volo stazionario, con volo e atterraggio verticale, sia una velocità d'azione doppia rispetto ad un elicottero tradizionale.

Facendo leva sulla forza dell'iconico nome di Agusta per l'industria mondiale dell'ala rotante, Leonardo rilancia con questo velivolo il brand Agusta come massima espressione di sofisticatezza e tecnologia nel settore elicotteristico.

L'annuncio del lancio del nuovo brand VIP Augiusta è avvenuto nel corso dell'inaugurazione ufficiale del nuovo terminal elicotteristico di Leonardo e Falcon Aviation Services a Dubai, già denominato Casa Agusta. Il terminal agevolerà la mobilità verso e dall'area di Expo Dubai.

la sua presentazione ufficiale a Dubai, che coincide con il lancio commerciale mondiale dell'aeromobile che è in attesa della certificazione civile.

A margine dell'evento, l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, ha detto ad ANSA: "Con il rilancio del brand Agusta siamo contenti di aver recuperato un pezzo importante della nostra storia industriale. Rappresenta l'eccellenza del passato e la visione per il futuro, combinando velocità, stile, sicurezza con elicotteri e servizi tecnologicamente avanzati e dalla qualità che possiamo definire artigianale". (ANSA).