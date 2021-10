Poste: webinar e un sito per l'educazione finanziaria

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - Con "l'obiettivo di migliorare le conoscenze dei cittadini in materia finanziaria, assicurativa e previdenziale per aumentarne la consapevolezza di fronte a decisioni economiche e di investimento", Poste Italiane "partecipa alla quarta edizione del Mese dell'Educazione Finanziaria" con una sua "iniziativa didattica e formativa".

L'azienda - spiega una nota - organizza sei webinar su 'Economia Personale e Familiare' e due webinar su 'Previdenza complementare e la gestione dei rischi connessi all'aumento della longevità', gratuiti e aperti a tutti i cittadini.

Sarà anche online "il nuovo sito web di educazione finanziaria di Poste Italiane, completamente rinnovato nella forma e integrato di tantissimi contenuti multimediali, guide e strumenti informativi per favorire un migliore orientamento dei cittadini in materia aiutandoli a compiere scelte finanziarie, assicurative e previdenziali sempre coerenti con le proprie esigenze e le proprie possibilità economiche".

Nel corso dell'anno - ricorda la società - "Poste Italiane organizza varie iniziative di educazione finanziaria e promuove il progetto 'Il Risparmio che fa scuola', rivolto ai ragazzi in età scolare, organizzato in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti e con il ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca". (ANSA).