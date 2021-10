Petrolio: arresta corsa in vista Opec+, Wti a 75 dollari

(ANSA) - NEW YORK, 01 OTT - Le quotazioni del petrolio restano vicine ai massimi raggiunti nei giorni scorsi ma arrestano la corsa in vista della riunione dell'Opec+ prevista per lunedì che dovrà decidere se incrementare o meno le quote di produzione. Il greggio Wti passa così di mano a 73 dollari al barile (75,03 ieri sera a New York). Il prezzo del Brent è a 78,35 dollari al barile (+0,08%). (ANSA).