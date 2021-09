Tesoro: colloca 4,5 mld di Btp, rendimenti in rialzo

(ANSA) - ROMA, 29 SET - Rendimenti in rialzo per i Btp a 5 e anni collocati oggi dal Tesoro per complessivi 4,5 miliardi di euro. Il titolo a scadenza 2026 ha visto un rendimento lordo dello 0,11% con un aumento di 0,12 punti rispetto alla precedente asta dove era risultata a -0,01%. Il Btp con scadenza 2031 è stato collocato con un rendimento dello 0,86% a fronte dello 0,67% dell'operazione di agosto. Assegnati anche CCTeu T.V. 6 anni per 1,75 miliardi con un rendimento negativo di -0,21%. (ANSA).