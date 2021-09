Spagna: prezzo luce spinge inflazione a +4%, record dal 2008

(ANSA) - MADRID, 29 SET - Il tasso d'inflazione su base annua di settembre in Spagna è del 4%, un valore mai così alto dallo stesso mese del 2008: lo rivelano i dati provvisori dell'Istituto Nazionale di Statistica (Ine). Ad agosto fu del 3,3%.

Come sottolineato in un comunicato dell'Ine, su questo aumento dell'inflazione influiscono gli alti prezzi dell'elettricità e, in minor misura, i costi dei pacchetti turistici, superiori rispetto a quelli del 2020, e dei carburanti. I dati definitivi saranno pubblicati a metà ottobre. (ANSA).