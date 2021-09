Boschi aumentati di 587mila ettari,via 290mln tonnellate co2

Aumenta la loro superficie dei boschi italiani ed anche la capacità di assorbire anidride carbonica.

La superficie boschiva nazionale è aumentata in 10 anni di circa 587.000 ettari per complessivi 11 milioni di ettari, la biomassa forestale del 18,4% . Questo consente di assorbire 290 milioni di tonnellate di Co2 in più. Sono i dati dell'Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi forestali di Carbonio realizzato dall'Arma dei Carabinieri con il supporto scientifico del CREA, un "termometro verde" in grado di misurare lo stato di vitalità delle foreste e il loro contributo per mitigare la "febbre planetaria". (ANSA).