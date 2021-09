Borsa: Milano apre in rialzo, Ftse Mib +0,5%

(ANSA) - MILANO, 29 SET - La Borsa di Milano apre in rialzo con il Ftse Mib che guadagna lo 0,5% a 25.700 punti. Su listino in evidenza Amplifon (+2,8%) e Diasorin (+1,6%). Deboli i titoli dell'energia con Eni che cede lo 0,69%, Saipem l'1,75% e Tenaris l'1,33 per cento.

Sotto osservazione banche e assicurazioni ma Mediobanca non subisce scossoni (+0,4%) dopo le richieste di Del Vecchio di modifica alla governance e Generali resta piatta (+0,05%).

