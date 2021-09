Borsa: Europa conferma rialzo con Wall Street, Milano +0,37%

(ANSA) - MILANO, 29 SET - Le Borse europee confermano il rialzo con Wall Street positiva. I rendimenti sui Treasury che si sono stabilizzati e il rimbalzo dei tecnologici ridanno così fiato ai mercati allontanando, per il momento, i timori sull'inflazione. L''indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600 guadagna oltre mezzo punto con il buon andamento in particolare di titoli legati al farmaceutico.

Prese di beneficio sull'energia con il petrolio in calo: il brent è poco sopra i 78 dollari al barile e il wti viaggia sotto i 75 dollari al barile. Tra le singole Piazze Londra e Francoforte guadagnano lo 0,54%, Parigi lo 0,72% e Milano lo 0,37%. A Piazza Affari in luce i bancari con Mediobanca (+2%) sotto i riflettori dopo che Del Vecchio ha proposto di integrare l'odg dell'assemblea del 28 ottobre per proporre modifiche allo statuto.

Viaggiano poi spedite Bper (+1,69%) e Unicredit (+1,75%), quest'ultima in attesa che si sciolga il nodo Mps e del piano industriale atteso nel quarto trimestre. Sul versante opposto Tim che lascia sul terreno il 3,5 per cento. Lo spread tra Btp e Bund risale a 103 punti con il rendimento poco sotto lo 0,81%.

Sul fronte valutario, l'euro prosegue debole sul dollaro con la moneta unica che passa di mano a 1,1640 sul biglietto verde.

(ANSA).