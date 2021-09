Bonomi, rischio 'taglia' sul numero dei dipendenti

(ANSA) - GAMBELLARA (VICENZA), 29 SET - Il decreto sulle delocalizzazioni "è solo punitivo" e rischia di essere "una taglia di Stato sul numero dei dipendenti". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo all'assemblea degli Industriali di Vicenza.

"Noi non vogliamo licenziare - ha proseguito Bonomi - vogliamo assumere, ma serve metterci in condizione di farlo. I nostri padri hanno creduto nel futuro, noi vogliamo costruire un futuro migliore per figli, metteteci in condizione di farlo", ha concluso. (ANSA).