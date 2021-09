Trasporti: Alstom, svolta green alle porte;idrogeno è chiave

(ANSA) - MILANO, 28 SET - "Con gli interventi del Pnrr e i 9,4 miliardi di euro per i trasporti puliti, il settore ferroviario subirà una fortissima crescita e un'accelerazione ecologica e digitale. In questa evoluzione, l'idrogeno avrà un ruolo chiave, sia nel trasporto su strada che su rotaie, e permetterà al sistema energetico di essere sempre più pulito e privo di emissioni". Lo afferma Michele Viale, dg di Alstom in Italia e presidente e a.d. di Alstom Ferroviaria, a margine dell'inaugurazione di Expo Ferroviaria a Rho Fiera Milano.

"La svolta ecologica è alle porte e Alstom ne sarà protagonista, continuando a investire nel settore per rendere il trasporto ferroviario e urbano sostenibili", sottolinea Viale.

"Un impegno che ci ha sempre contraddistinti e che ancora una volta contribuisce a dare nuovo impulso a un modello di trasporto green, all'avanguardia e in linea con gli obiettivi nazionali in materia di transizione ecologica". Nell'ambito di Expo Ferroviaria, che chiuderà i battenti il 30 settembre, Alstom ha organizzato tre incontri per riflettere sul futuro dell'industria ferroviaria. Domani, 29 settembre, il programma prevede due tavole rotonde con focus sulla rivoluzione ecologica del settore e sulla transizione tecnologica (ANSA).