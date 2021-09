Industria: Ucimu, nel 2021 produzione macchine utensili +22%

(ANSA) - MILANO, 28 SET - La produzione italiana di macchine utensili, robot automazione crescerà nel 2021 del 22%, a 6,3 miliardi di euro. E' quanto emerge dalle stime del Centro Studi & cultura di impresa dell'associazione Ucimu-sistemi per produrre. I dati sono stati illustrati nel corso della presentazione di Emo Milano 2021, la mostra mondiale dell'industria costruttrice di macchine utensili, robot, automazione, tecnologie digitali e additive, in programma, a Fieramilano Rho, dal 4 al 9 ottobre.

Le previsioni sulla produzione del 2021 sono il frutto sia dell'ottimo andamento delle consegne dei costruttori italiani sia dell'export che raggiungerà il valore di 3,4 miliardi, il 19% in più rispetto al dato 2020. Nei primi sei mesi del 2021 (ultimo dato disponibile), principali paesi di destinazione dell'offerta italiana di macchine utensili sono risultati: Germania (+64,4%), Stati Uniti (+8,7%), Cina (-16,5%), Polonia (+77,8%) e Francia (+1,6%). Decisamente vivace e la domanda italiana come dimostra il dato di consumo che dovrebbe attestarsi a 4,6 miliardi di euro, il 28% in più rispetto al 2020.

Alla luce dell'andamento degli ultimi mesi e, in particolare, della raccolta ordini dei costruttori italiani, abbiamo dovuto rivedere le "previsioni di chiusura 2021 presentate in occasione dell'assemblea dell'associazione del luglio scorso perché non erano più aderenti alla realtà. D'altro canto i riscontri ottenuti nella raccolta ordinativi da parte del costruttori italiani danno un outlook positivo non solo per la chiusura del 2021 ma anche per i primi mesi del 2022", afferma Barbara Colombo, presidente di Ucimu. (ANSA).