Clima: Greta a Milano, mi aspetto molte parole

(ANSA) - MILANO, 28 SET - Greta Thumberg è arrivata al Mico di Milano per le iniziative collegate alla PreCop26 dedicate ai giovani. In coda per il tampone e presa d'assalto' dai giornalisti ha replicato solo ad alcune domande. "Sto bene - ha detto - e ho le stesse aspettative di molti altri incontri, molte parole". (ANSA).