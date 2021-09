Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,40%)

(ANSA) - TOKYO, 28 SET - La Borsa di Tokyo avvia la seduta in calo, in seguito alla chiusura mista degli indici azionari statunitensi dopo l'aumento dei rendimenti sul mercato obbligazionario, ai massimi da giugno, che segnalano i rischi di un aumento dell'inflazione nei mesi a venire. In apertura il Nikkei mostra una variazione negativa dello 0,40% a quota 30.119,43, con una perdita di 120 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si indebolisce sul dollaro a 111, mentre è stabile sull'euro a 129,80. (ANSA).