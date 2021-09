Borsa: Milano scivola (-2%) con Wall street e Powell

(ANSA) - MILANO, 28 SET - Peggiorano ancora i mercati azionari del Vecchio continente in scia a Wall Street e all'allarme del presidente della Fed Jerome Powell sulle possibilità di un'inflazione Usa elevata nei prossimi mesi: Milano ha toccato un ribasso del 2%, ma peggio fanno Parigi e Madrid in calo del 2,3%, con Francoforte in ribasso del 2,1%.

Prova a tenere Londra, comunque negativa di oltre mezzo punto percentuale. (ANSA).